Huelga de los trabajadores mantiene parcialmente cerrado el Louvre

El Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo con casi 9 millones de visitantes al año, se mantiene este miércoles (17.12.2025) cerrado al público tras la extensión de la huelga de sus trabajadores iniciada el lunes, anunciaron los sindicatos.

"El preaviso de huelga se ha mantenido y la huelga se ha votado por unanimidad", declaró a la prensa Valérie Baud, representante del sindicato CFDT, frente al museo de la capital francesa. "Las propuestas del Ministerio de Cultura fueron consideradas insuficientes e inaceptables por el personal", escribió por su parte el sindicato CGT en Instagram.

Sin embargo, la dirección del museo reabrió parte de las instalaciones. "No todos los espacios son accesibles, pero el museo abre y los primeros visitantes están entrando", indicó a la AFP la dirección de la célebre pinacoteca parisina. Una representante del sindicato CFDT, Valérie Baud, advirtó precisamente del riesgo de abrir el museo en estas condiciones: "No sería conveniente que la dirección del Louvre ponga en riesgo la seguridad del establecimiento", declaró.

La directora comparece hoy ante una comisión parlamentaria

En el exterior, frente a la pirámide principal, un cartel informaba de la situación a los numerosos visitantes que se encontraron con las puertas cerradas. La primera jornada de huelga tuvo lugar el lunes, ya que el martes es el día semanal de cierre para el descanso del personal en el museo.

Los sindicatos tienen en su punto de mira a la actual directora, Laurence des Cars, a quien acusan de priorizar los grandes fastos en lugar de afrontar la necesaria rehabilitación del museo. Precisamente, Des Cars se enfrenta a una nueva comisión parlamentaria este mismo miércoles por la tarde, en la Comisión de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional francesa.