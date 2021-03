"Hoy fui la envidia de muchas chicas", dijo Yokasta tras 'subir al ring' con Jencarlos Canela

La boxeadora Yokasta Valle se subió al ring con Jencarlos Canela, actor y cantante estadounidense de origen cubano, quien se encuentra de paseo por Costa Rica.

"Hoy fui la envidia de muchas chicas, @jencarlosmusic me retó y si nos subimos al ring, no les puedo decir el resultado pero la verdad lo trate bien porque mi mamá me advirtió cuidado me le pega! Gracias Jen por apoyar nuestro mensaje #niunamenos", describe la publicación en el Instagram de la boxeadora nacional.



Todo inició con un posteo por parte del cantante, en donde señalaba que estaba listo para subir al ring "con cualquiera aquí en Costa Rica". Valle no dejó pasar la oportunidad y lo retó.

"Yoka" agradeció al artista por apoyar el movimiento "Ni una menos", consigna que dio nombre a un movimiento feminista surgido en Argentina en 2015, y que a la fecha ha tenido lugar en nuestro país.