¿Hospitalizado o no? Polémica rodea estado de salud de Luis Miguel

Las especulaciones sobre un supuesto ingreso hospitalario de Luis Miguel encendieron las redes sociales. Sin embargo, personas cercanas al cantante mexicano desmintieron la información y afirmaron que no existe ningún reporte oficial que respalde esos rumores.

Según fuentes del entorno del artista a ¡Hola!, Luis Miguel está en perfecto estado de salud y no permanece internado en ningún centro médico de Nueva York.

La información inicial señalaba que el intérprete había sido trasladado de emergencia por aparentes complicaciones cardíacas. Además, indicaba que su pareja, Paloma Cuevas, lo acompañaba durante la supuesta hospitalización.

Ante la viralización del contenido, cuentas de seguidores vinculadas al cantante difundieron un comunicado para frenar la desinformación.

“Ante la información que circula en algunos medios y redes sociales, pedimos evitar su difusión porque se trata de fake news”, indicó el mensaje publicado por la cuenta Luis Miguel The Idol.

El comunicado también solicitó a los seguidores consultar únicamente fuentes oficiales y evitar compartir información sin confirmación.

“No existe ninguna información oficial que respalde ese rumor”, reiteraron personas cercanas al artista.

"El Sol de México" mantiene una vida alejada de la exposición pública. Las apariciones junto a Cuevas son poco frecuentes. La relación sentimental entre ambos inició en 2022, aunque sus familias mantienen vínculos desde hace años.

Hace un mes, la pareja fue vista durante la celebración del cumpleaños número 56 del cantante en París. Medios españoles reportaron una escapada privada para conmemorar la fecha.

La polémica surge mientras el artista continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la música latina y mantiene alta atención mediática sobre su vida personal.