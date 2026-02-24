‘Hoppers: Operación Castor’: participe aquí por productos de la nueva película de Pixar

La cantante y compositora SZA estrenó el sencillo Save The Day, tema principal de la película animada Hoppers: Operación Castor de Disney y Pixar, que ya está disponible en plataformas digitales.

La canción forma parte de la antesala del lanzamiento del largometraje, que llegará a los cines el próximo 5 de marzo.



El sencillo Save The Day ya puede escucharse en servicios de streaming como Apple Music, Spotify y Amazon Music. La canción fue escrita por la propia artista, junto con los compositores Ben Lovett y Rob Bisel.

La producción musical pertenece a la banda sonora de Hoppers: Operación Castor, cuyo álbum completo se liberará el 6 de marzo, un día después del estreno de la película en salas de cine. El soundtrack también incluye la partitura original de Mark Mothersbaugh.





El director Daniel Chong destacó el impacto emocional que tuvo la música de SZA durante el proceso de producción y afirmó que la canción captura la esencia de la protagonista de la historia.

Hoppers: Operación Castor es una comedia animada de aventuras dirigida por Chong y producida por Nicole Paradis Grindle, conocida por su trabajo en Incredibles 2.



La historia sigue a Mable, una amante de los animales que logra transferir su conciencia a un castor robótico mediante una nueva tecnología desarrollada por el proyecto Hoppers. A través de esta experiencia, descubre secretos del reino animal y establece amistad con el carismático castor K﻿ing George, mientras enfrenta la amenaza del alcalde Jerry, un personaje con intereses que ponen en riesgo la naturaleza.



El reparto de voces en inglés incluye a Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Meryl Streep, Dave Franco y Kathy Najimy.



La producción animada representa una nueva propiedad intelectual de Pixar, alejándose de franquicias consolidadas como Toy Story.



​¿Quiere participar por productos de la película?

Teletica.com rifará dos paquetes alusivos al filme. Uno de los ganadores se llevará un peluche y el otro, un lapicero, post-its y un accesorio para el celular.







Puede participar hasta el 3 de marzo. Los ganadores serán contactados por medio del WhatsApp oficial de Teletica.

Tienen una hora para responder el mensaje. De lo contrario, perderá el regalo.



