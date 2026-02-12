¿Homicidio? A más de 30 años, surgen nuevas teorías sobre muerte de Kurt Cobain

La muerte de Kurt Cobain, una de las figuras más influyentes del rock de los años noventa y líder de Nirvana, vuelve a estar bajo debate luego de que un grupo independiente de expertos forenses presentara un informe que contradice la conclusión oficial de suicidio establecida en 1994.

Según esta nueva revisión, publicada por medios internacionales como Rolling Stone, el músico no habría fallecido de forma voluntaria, sino que fue atacado por terceros, quienes primero lo incapacitaron mediante una sobredosis de heroína y luego simularon la escena del suicidio con un disparo de escopeta.

El equipo está integrado por científicos del sector privado, entre ellos el especialista Brian Burnett, conocido por su trabajo en investigaciones complejas relacionadas con consumo de drogas y muertes violentas. De acuerdo con los peritos, la autopsia original contiene hallazgos clínicos incompatibles con una muerte instantánea.

Michelle Wilkins, investigadora independiente que participa en el análisis, aseguró que el daño orgánico detectado en el cuerpo de Cobain corresponde más a un cuadro de sobredosis prolongada que a una herida fatal inmediata. “Los niveles de deterioro en el cerebro y el hígado indican falta de oxígeno, algo que no se explica únicamente por un disparo”, afirmó.

El informe también señala anomalías en la escena: las jeringas encontradas estaban tapadas, el kit de heroína se hallaba lejos del cuerpo y la cantidad de droga en el organismo era extremadamente alta, incluso para una persona con historial de adicción. Esto habría provocado sangrado ocular, líquido en los pulmones y daño severo en varios órganos.

Para los investigadores, resulta poco creíble que Cobain hubiera podido organizar esos objetos y manipular el arma en medio de un estado crítico.

​“Una persona en coma no puede ejecutar una acción tan precisa. La escena parece construida para parecer un suicidio”, explicó Wilkins.

A pesar de estas conclusiones, la Oficina del Médico Forense del Condado de King reafirmó que el caso fue investigado correctamente en su momento y que la causa de muerte sigue siendo suicidio. La Policía de Seattle tampoco contempla reabrir el expediente.

“Nuestra evaluación no ha cambiado. No existe evidencia suficiente para modificar el dictamen”, indicó un portavoz del departamento.

Mientras tanto, el informe independiente reaviva una de las teorías más persistentes en la historia de la música contemporánea y vuelve a colocar a Cobain en el centro de una polémica que, más de 30 años después, sigue sin cerrarse del todo.