‘Hips Don’t Lie’ de Shakira renace junto a Ed Sheeran y Beéle

La emblemática canción Hips Don’t Lie, uno de los mayores éxitos de Shakira, vuelve a la vida con un lanzamiento especial que incluye a Ed Sheeran y Beéle.

El video muestra a Shakira interpretando el tema junto al británico, quien aporta su característico acompañamiento con guitarra acústica, mientras que la participación de Beéle aún genera expectativa entre los fanáticos.





Este relanzamiento forma parte de Spotify Anniversaries, un proyecto que celebra los aniversarios de discos y canciones clave de la trayectoria de los artistas. Shakira aprovechó la plataforma para reinterpretar cinco de sus temas más representativos, incluyendo Antología, Pies descalzos, Día de enero y La pared, además de Hips Don’t Lie.

Hips Don’t Lie surgió a partir del tema Dance Like This de Wyclef Jean, grabado en 2004. La versión conjunta de ambos artistas incorporó un sample de trompetas, que consolidó su éxito en el mercado estadounidense.

Shakira recordó en The Tonight Show with Jimmy Fallon que convenció a Sony Music de retirar discos ya impresos del segundo volumen de Fijación Oral para incluir la canción, decisión que la llevó a alcanzar el primer lugar del Hot 100 de Billboard en 2005.



Con esta nueva versión, Shakira no solo celebra los 20 años de uno de sus grandes éxitos, sino que reafirma su relevancia global y su capacidad de reinventar su música, generando expectativa por futuras colaboraciones y nuevas versiones de sus clásicos.