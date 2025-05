Hijos de Shakira y Piqué debutan con su primer video musical

La cantante colombiana Shakira vive un nuevo momento especial en su vida, pero esta vez no por su propio talento, sino por el de sus hijos, Milán, de 12 años, y Sasha, de 10, quienes han debutado como músicos en su primer videoclip con el sencillo The One.

Aunque el video completo se estrenará este domingo, durante una gala especial en Miami se presentó un adelanto el viernes por la noche, y algunos fragmentos ya circulan en redes sociales.

En las imágenes se observa a Milán demostrando su destreza con la batería, mientras que Sasha se desempeña como vocalista junto a otra joven artista.

Sasha fue la voz principal y Milan tocó la batería. La canción forma parte del álbum “Next Generation of Artists”,… pic.twitter.com/k495M1UHqn — Radio i99 (@Radio_i99) May 10, 2025

El proyecto forma parte de Next Generation of Artists, una iniciativa juvenil que reúne talentos de todo el mundo y es producido por la fundación Let it Beat y Let it Beat! Music Academy.

"Uno de los momentos más conmovedores fue ver a Shakira aplaudir emocionada a sus hijos Milán y Sasha, quienes estrenaron videoclip y brillaron en el escenario con un dulce y magnético color de voz que sorprendió a todos por su madurez artística a tan temprana edad", publicó la organización en Instagram.