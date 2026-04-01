HIJOS celebrará los 10 años de 'NU9VE' en el Steinvorth

La banda costarricense HIJOS celebrará el décimo aniversario de su álbum NU9VE con un concierto especial, el próximo sábado 9 de mayo en el Edificio Steinvorth, en San José.

El show incluirá la interpretación completa del disco, además de la participación de músicos invitados que formaron parte de la grabación original del proyecto.

Publicado en 2016, NU9VE nació como un trabajo solista de Pablo Rojas tras el cierre de Florian Droids. Con el tiempo, el proyecto se transformó en una banda, integrando a músicos de la escena local como Marvin Picado en el bajo, Alí Mondol en la batería y Diego González en teclados y percusión.

Ese proceso también marcó el inicio de la colaboración con el productor e ingeniero Jorge Noguera, Popeye, clave en el desarrollo sonoro del proyecto y en la consolidación de HIJOS como agrupación.

El concierto tendrá un componente simbólico, ya que el Edificio Steinvorth fue el primer escenario donde la banda se presentó en San José. El espacio, recientemente reabierto, servirá como punto de regreso para esta celebración.





Además, la agrupación no se presenta en su formato completo desde 2024, lo que convierte este espectáculo en un reencuentro especial tanto para el público como para los músicos.

La actividad también contará con Amaya La Draga y un DJ set para cerrar la noche. Entre los invitados confirmados se encuentran Kumary Sawyers, Huba Watson, Abbie y Diego Arias.

El evento abrirá puertas a las 8 p. m. y las entradas tienen un costo de ¢10.000, disponibles a través de la plataforma Starticket.