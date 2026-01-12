Hijo mayor de David Beckham pide comunicarse con sus padres por medio de abogados

Lo que inició como un distanciamiento discreto, hace casi un año, se ha transformado en un conflicto familiar de gran magnitud y sin señales inmediatas de reconciliación. Según revelan medios británicos como Daily Mail y The Sun, la relación entre el primogénito de David y Victoria Beckham y su familia se quebró por completo a finales del verano pasado, tras una serie de desacuerdos personales, mediáticos y digitales.

De acuerdo con la información publicada, Brooklyn, de 26 años, envió una carta formal solicitando que todo contacto se canalice exclusivamente mediante los respectivos equipos legales.

La petición no constituye una demanda, pero sí establece límites claros: evitar cualquier interacción directa y frenar las referencias públicas sobre él o sobre su esposa, Nicola Peltz Beckham.

El detonante del conflicto

El quiebre definitivo se produjo luego de que Brooklyn recibiera informes que calificaban su relación matrimonial como “controladora” y lo describían como un “rehén emocional”. Estas versiones, que habrían circulado en el entorno familiar, generaron un profundo malestar en el joven empresario y cocinero, quien interpretó el episodio como una falta de respeto hacia su esposa y su vida privada.

Añadido a ello, los Beckham aceptaron en la familia a la actual novia de Romeo Beckham, Kim Turnbull, quien tuvo una relación con Brooklyn.

A esto se sumaron publicaciones y gestos en redes sociales que, según su entorno, violaban las solicitudes previas de mantener distancia pública. Incluso una interacción mínima, como un “me gusta” de Victoria Beckham a un video de una receta de su hijo, fue considerada una transgresión de los límites establecidos, lo que llevó al bloqueo definitivo.

Una muestra de dicha situación es que el exfutbolista tiene dos años de publicar una fotografía de sus cuatro hijos juntos:





Brooklyn bloqueó a sus padres y a sus hermanos en redes sociales, situación que fue confirmada públicamente por su hermano Cruz Beckham en diciembre pasado. En un mensaje publicado en Instagram, Cruz aclaró que no se trató de un unfollow por parte de sus padres, sino de un bloqueo directo por parte de Brooklyn.

La ausencia del primogénito en eventos clave reforzó las especulaciones. No asistió al cumpleaños número 50 de David Beckham ni apareció en la docuserie Victoria Beckham estrenada en Netflix, pese a haber estado presente en el desfile que dio origen al proyecto.





Por su parte, David Beckham compartió recientemente un resumen visual de su 2025 en redes sociales, donde incluyó imágenes con amigos, celebridades y miembros de la realeza británica, pero sin rastro alguno de Brooklyn. Ante la reacción mediática, el exfutbolista publicó posteriormente una imagen antigua junto a su hijo en formato de recuerdo.





¿Hay posibilidad de reconciliación?

Según fuentes cercanas al entorno legal de Brooklyn, cualquier intento de acercamiento requeriría primero una “disculpa adecuada”. Aunque la relación con sus padres y hermanos permanece completamente rota, el joven mantiene contacto directo y afectivo con sus abuelos, quienes se han mantenido al margen del conflicto.

Desde el lado de David y Victoria Beckham, la postura es de cautela, pero con esperanza. Personas cercanas a la pareja aseguran que la puerta a una reconciliación sigue abierta, aunque reconocen que la situación actual es “dolorosa y devastadora” para toda la familia.

Por ahora, la comunicación sigue limitada al ámbito legal y no existen señales claras de un reencuentro próximo, mientras el conflicto continúa desarrollándose bajo la mirada constante de los medios internacionales.