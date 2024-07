Hijo de David Bisbal descubre que su papá es famoso: “Te tienes que esconder”

David Bisbal es reconocido internacionalmente desde inicios de los 2000. Con éxitos como Dígale, Aquí estoy yo y Esta ausencia, el intérprete español se ha ganado la admiración de miles de seguidores a nivel mundial.



Aunque para muchos es un ídolo, para Matteo y Bianca, sus hijos, es solo “papá”. La fama es algo que los niños no entienden y esta situación motivó a Mateo Bisbal, quien tiene 5 años, a cuestionar a David: “¿Por qué te persiguieron mis amigos en el cole?”.



Con la ternura y tacto característico del español, Bisbal se tomó el tiempo para explicarle a su primogénito que sí, su papá es famoso.



​“Yo te lo voy a responder, ¿sabes por qué me persiguieron? Tú has visto las canciones de papá en la tablet, ¿no? Pues resulta que tus amigos y amigas, con sus mamás y papás, también ven los vídeos de mis canciones y se las saben. Cuando yo llegué al colegio, ellos me reconocieron y por eso vinieron todos a mirarme”, dijo David.