"Hexoskeleton" muestra la faceta más agresiva de The Movement in Codes rumbo a su nuevo álbum

La banda costarricense The Movement in Codes (TMIC) presentó Hexoskeleton, su nuevo sencillo y segundo adelanto del disco que publicará en los próximos meses. La canción apuesta por un sonido más agresivo, directo y frontal, marcando una evolución respecto a su primer lanzamiento.

Con dos décadas de trayectoria a su haber, el grupo continúa explorando nuevas formas de renovar su propuesta musical sin perder identidad.

“Cuando tienes una banda de tantos años, el punto no es que el mundo se adapte a vos, sino seguir encontrando tu lugar en el presente”, señaló el guitarrista Miguel García.

Hexoskeleton llega tras el primer sencillo, Future Echoes, mostrando otra cara de la agrupación: “Esta canción tiene una agresividad y un punch que claramente no tiene la primera”, explicó García.

La pieza viene acompañada de un video, desarrollado bajo una lógica colaborativa junto al director Vincent Malvaso, fundador de Malvaso Media, quien viajó desde California para trabajar con la banda en Costa Rica.





TMIC ya tiene el disco listo, pero lo dará a conocer de una manera diferente, ya que en los próximos meses presentará una canción nueva con una obra en video.

Actualmente, el grupo está conformado por Marcos Monnerat (voz y guitarra), Miguel García (guitarra), Mauricio Mora (bajo) y José Soto (batería).

El sencillo y su videoclip ya se encuentran disponibles en plataformas digitales.