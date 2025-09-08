Hernán Medford asegura que “será muy chineador” con su primera nieta

Acostumbrado a ser reconocido por su fuerte carácter dentro y fuera de la cancha, Hernán Medford, leyenda del fútbol costarricense, vive hoy una de las etapas más dulces y emotivas de su vida: la de ser abuelo.



“Es una etapa bonita, una experiencia que, obviamente, cuando ya esté presente será mucho más emocionante. Por ahora, estamos aprendiendo de lo que podría ser esta nueva etapa”, comentó a Teletica.com, en una entrevista por la espera de su primera nieta.



Medford asegura que el hecho de haber tenido solo hijas lo ha preparado para este rol, ya que su primera nieta también será niña, por lo que el actual entrenador vive rodeado de mujeres.



“Ha sido bonito tener solo mujeres como hijas, ya estoy acostumbrado y muy contento. Sea niño o niña, lo importante es que venga con salud; positivo y muy contento”, afirmó el estratega del Herediano.



Al preguntarle si será un abuelo estricto, consentidor o alcahueta, respondió: “Como mi papá, muy chineador. Uno no cambia en eso, sobre todo cuando se trata de personas que uno quiere tanto”.



El nacimiento de su primera nieta está previsto para febrero, y Medford le agradece a su hija por regalarle esta etapa tan bonita en la vida.

