Hernán Jiménez vuelve a la pantalla grande con ‘Abril’: vea aquí el tráiler

El cineasta costarricense Hernán Jiménez regresa a filmar en Costa Rica tras una década de trabajo en el extranjero con Abril, su nueva película, que tendrá estreno mundial el próximo 6 de febrero en el Santa Barbara International Film Festival (SBIFF), en California, y que se exhibirá en todos los cines del país durante el mes de abril.



El anuncio confirma uno de los regresos más esperados del cine nacional y marca un momento clave en la carrera del director, quien define esta obra como una de las más personales que ha realizado hasta ahora.



Abril explora la relación entre una madre y su hija, un vínculo atravesado por tensiones cotidianas, choques generacionales y la necesidad de comprensión mutua. Se trata de un relato íntimo que se aleja de los trabajos más recientes del director y que refleja una nueva etapa de madurez artística.

​“Es una película muy cercana a mi corazón”, ha señalado Jiménez, quien describe el proyecto como una experiencia distinta y decisiva dentro de su trayectoria profesional.





La cinta representa el retorno de Hernán Jiménez a rodar en suelo costarricense después de 10 años. El largometraje fue filmado completamente en Costa Rica y es una producción de Witch Rock Films, bajo la producción de Esteban Quesada.



El proyecto contó con un equipo técnico y artístico conformado por profesionales costarricenses, además del respaldo de la Costa Rica Film Commission, lo que refuerza el crecimiento y la solidez de la industria cinematográfica nacional.



El reparto combina figuras internacionales con actores nacionales. Destaca la participación del actor François Arnaud, conocido por producciones como Heated Rivalry y The Borgias, quien comparte pantalla con reconocidos talentos costarricenses como Maricarmen Merino, Lara Yuja, Daniel Ross y Amparo Monge, entre otros.



Con ﻿Abril﻿, Hernán Jiménez no solo vuelve a filmar en casa, sino que presenta una obra que apuesta por la intimidad emocional y reafirma el potencial del cine costarricense en escenarios internacionales.







