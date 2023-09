Hernán Jiménez sobre regreso al país: "Siempre me he sentido querido por el público tico"

"Creo que una de las grandes fortunas de mi vida, te lo digo sinceramente, es que siempre me he sentido muy querido y muy apoyado y muy visto por el público costarricense. Es algo que yo nunca, nunca voy a dejar de agradecer. Entonces, yo no siento que haya tenido un recibimiento distinto fuera o dentro de nuestro país. Hemos sido muy afortunados en que la película ha tenido como una acogida bastante buena, súper calurosa. Creo que, además, la peli se presta. Es una película muy emotiva y que le abre las puertas a la gente como para que sienta cosas. Entonces en ese sentido, pues lo he recibido como un regalo", finalizó.