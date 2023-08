Hernán Jiménez sobre nueva película: “Volqué mi corazón sobre ella”

"A Million Miles Away', como casi todos los proyectos de cine, ha seguido un largo camino, lleno de retos y obstáculos. Verla lista y terminada ha sido muy especial para mí. Además, creo que es una historia inspiradora, y como en todos los proyectos en los que trabajo, volqué mi corazón sobre ella. Me gusta pensar que me contiene de alguna manera. Pero sobre todo contiene el espíritu de toda la gente trabajadora que busca superarse, cumplir sueños, y darle sentido a la vida a pesar de las dificultades. Ojalá el 15 de setiembre se apunten a verla y disfrutarla”, indicó el cineasta.