Hermano mayor de cantantes de Oasis, acusado de violación y agresión sexual

Paul Gallagher, hermano mayor de los cantantes de Oasis, Liam y Noel, compareció el miércoles en un tribunal de Londres acusado de violación y agresión sexual.



En su comparecencia ante la justicia, Gallagher, de 59 años, quien enfrenta acusaciones de violación, conducta coercitiva y controladora, y tres cargos de agresión sexual, solo confirmó su nombre, edad y dirección.



El hermano mayor de las estrellas de Oasis también enfrenta dos cargos de amenaza de muerte, así como de agresión, en unos incidentes que ocurrieron presuntamente entre 2022 y 2024.



Tras la audiencia, Paul Gallagher fue liberado bajo fianza y debe presentarse nuevamente en la corte el próximo 24 de septiembre.



Sus dos hermanos se encuentran inmersos en una gira internacional con Oasis, en la reaparición de la banda tras su separación en 2009.

