Hermana de Ariel Darío, Danna, debutará en '¡Decímelo Bajito!'

La hermana de Ariel Darío, finalista de 'Nace una Estrella', llamada Danna Jiménez debutará este sábado en el programa de Teletica '¡Decímelo Bajito!'

Danna es vecina de Naranjo y tiene 16 años. Ha cantado desde los seis. Su primera vez interpretando en público fue en un festival de las artes en su escuela.

"De verdad me gustó mucho la música y también me gustaría seguir cantando. Y bueno, a mí me gusta la música en general, cualquier tipo de música, pero siempre me ha llamado mucho la atención la música coreana, los bailes y las letras de las canciones siempre me terminan sorprendiendo", comentó la joven de 16 años.