Hermana de Alonso Solís completa este viernes un nuevo ciclo de radioterapia

Periodista: Gabriela Solano.



Este jueves, la familia Solís Calderón lloró, y mucho. Pero esta vez, sus lágrimas fueron de agradecimiento. Primero, a Dios, y después, a los costarricenses de buena voluntad, que hicieron posible que Andrea Solís, hermana del exfutbolista Alonso Solís, comenzara un nuevo ciclo de radioterapia, cuyo costo es de 15 mil dólares, un monto que la familia no había podido reunir y que llevó al deportista a solicitar ayuda la semana pasada.



Con la voz fatigada y su cuerpo cansado por las horas sometidas al tratamiento médico, Andrea no pierde la fe y sigue luchando por su vida, así se lo dijo ella misma a Teletica.com.



“Mi familia y yo queremos darle las gracias a todas las personas que me ayudaron a recibir las terapias. No saben lo que hicieron por nosotros. Estoy recibiendo el tratamiento que tanto necesito. Gracias también a todos por sus oraciones, son las que nos han sostenido en estos tiempos tan difíciles. No tengo palabras para expresar lo agradecidos que estamos”, comentó la estilista, quien recibió hace dos años el diagnóstico de cáncer.



Andrea nos explicó que este nuevo ciclo de radioterapia consta de tres sesiones. El jueves recibió dos, y este viernes recibirá la tercera. Cada sesión dura 30 minutos.



Y, aunque los efectos secundarios son dolorosos, la felicidad de saber que tiene esta oportunidad de luchar hace que ella y su familia enfrenten con fortaleza la situación.



“Después de cada sesión de radiocirugía, me dan muchos dolores. Siento náuseas y me dijeron que son efectos secundarios del tratamiento. Pero, en conjunto con Paliativos, me dan sesiones de lo que se llama ‘rescate’, que es para que pase el menor tiempo posible con dolor”, explicó Solís.



En un inicio, era cáncer de colon. Ahora ha afectado al sistema linfático y está localizado en un ganglio cerca de la columna.



“Este es un tratamiento mediante láser que puede eliminar el tumor sin dañar los otros órganos porque se ubica en una zona muy profunda y complicada, cerca de vasos y venas importantes”, explicó Andrea telefónicamente.



“Este viernes, que es mi última sesión, el doctor nos va a explicar qué sigue. Sabemos que tenemos que esperar y me tienen que hacer exámenes y estudios para saber si el tumor se eliminó. Confiamos mucho en Dios en que todo estará bien”, comentó la joven, quien ya se encuentra en su casa descansando.

El dolor persiste, al igual que el tratamiento con morfina para mitigarlo, cuya dosis, según contó Andrea, han tenido que aumentar debido a la intensidad del dolor, que es casi insoportable, según le narró anteriormente a este medio.



Pese a estos momentos de dolor, para Andrea y sus seres queridos, el hecho de que pueda someterse a este tratamiento “es una gran bendición”, aseguró.



Tanto su hermano Alonso como toda su familia están junto a ella, pendientes de cuidarla para que siempre tenga compañía y no le falte nada. Con toda la fe puesta en los doctores y en Dios, en que podrá recuperar su salud.