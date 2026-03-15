Heredia vibrará con el AfterSun Music Fest: rock internacional y nacional en un mismo escenario

Costa Rica recibirá el AfterSun Music Fest: Rock Edition, una fiesta llena del mejor rock nacional e internacional.

El evento se realizará el 28 y 29 de marzo en el Nebula Center, en Heredia.

Entre los artistas confirmados figuran Kabrones, proyecto liderado por exintegrantes de Mägo de Oz; Tierra Santa; el reconocido vocalista Fabio Lione (Rhapsody / Angra); y la banda estadounidense Symphony X, que llegará como parte del show especial de cierre de su gira de aniversario número 30.

El cartel también incluye la participación de bandas nacionales que forman parte de la escena actual del rock y metal en Costa Rica, entre ellas Nautilus, Laberinto de Reyes, Ancient Strangers, Clamores, Eye of Fate y Fractal Sun.

El festival contará con dos escenarios, una tarima principal al aire libre, zona de comidas y bebidas, áreas de descanso y parqueo privado con capacidad para más de 1.500 vehículos.

La programación contempla hasta 12 horas de música en vivo por día, y la intención es la de consolidarse como un evento clave en la movida regional.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma Passline en diferentes modalidades, incluyendo VIP pase doble para ambos días, entrada general para sábado y entrada general para domingo.

El evento es producido por Carmona Productions y Tierras Medias Producciones.