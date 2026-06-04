Helloween celebrará 40 años de historia con un espectáculo especial en Costa Rica

Los seguidores del metal tendrán una cita especial este año con el regreso de Helloween a Costa Rica.

La agrupación alemana llegará al país en plena celebración de sus 40 años, con una gira para repasar con sus fanáticos cada uno de sus grandes éxitos.

El concierto se realizará el jueves 3 de septiembre en el Palacio de los Deportes, donde la banda ofrecerá un espectáculo acompañado de una producción especial y efectos visuales diseñados para esta ocasión.

Actualmente, Helloween tiene una alineación que reúne a figuras históricas como Michael Kiske, Kai Hansen, Michael Weikath, Markus Grosskopf y Andi Deris.

Las entradas ya se encuentran a la venta y Black Line Productions comparte todos los detalles del chivo a continuación.



