He-Man vuelve a la pantalla grande: 'Masters of the Universe' estrena este jueves

La esperada adaptación live-action de Masters of the Universe llegará este jueves a los cines con una historia que combina acción, fantasía y nostalgia para una nueva generación de espectadores.

La legendaria franquicia de Mattel vuelve a la pantalla grande bajo la dirección de Travis Knight. La producción presenta una renovada versión de He-Man y su lucha contra Skeletor por el destino de Eternia.

La película sigue la historia del príncipe Adam, interpretado por Nicholas Galitzine. El personaje fue separado de su planeta cuando era niño y pasó 15 años en la Tierra. Su regreso ocurre gracias a la Espada del Poder, artefacto que lo conduce nuevamente a Eternia.

Al volver, Adam descubre que su mundo fue devastado por el régimen de Skeletor, interpretado por Jared Leto. Ante esta amenaza, deberá unir fuerzas con Teela, personaje encarnado por Camila Mendes, y Duncan, conocido como Man-At-Arms, papel a cargo de Idris Elba.

La trama gira en torno a la transformación de Adam en He-Man, considerado el hombre más poderoso del universo. El héroe buscará salvar a su familia y recuperar el equilibrio en un reino dominado por la oscuridad.

El director Travis Knight aseguró que la película respeta la esencia de la franquicia. Además, destacó que la producción conserva elementos clásicos de los juguetes, las series animadas y otras adaptaciones que marcaron a varias generaciones.

Los guionistas Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham tomaron inspiración de diferentes versiones de la saga. Entre ellas figuran los minicómics originales de Mattel, la popular serie animada de los años 80, la película de 1987 y producciones más recientes.

La cinta también apuesta por mostrar una evolución más profunda del protagonista. Adam aparece como un joven que busca comprender su identidad y asumir la responsabilidad de convertirse en un héroe.

Para interpretar a He-Man, Galitzine se sometió a una intensa preparación física durante varios meses. El actor realizó gran parte de las escenas de acción y trabajó en las secuencias de combate que forman parte de la producción.

El elenco incluye además a Alison Brie, Morena Baccarin, James Purefoy, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, Sasheer Zamata, Jon Xue Zhang, Christian Vunipola, Kristen Wiig e Idris Elba.

Mattel Films lidera el proyecto junto a los productores Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner y DeVon Franklin. La compañía busca repetir el interés que generó Barbie en los cines y ampliar el universo cinematográfico basado en sus marcas más reconocidas.

Con una mezcla de acción, humor y fantasía, Masters of the Universe apuesta por conquistar tanto a los seguidores históricos de He-Man como a nuevos espectadores que conocerán por primera vez el mundo de Eternia.



