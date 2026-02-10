“He fallado”: La confesión de Daniel Céspedes en el cumpleaños de Ítalo Marenco

El presentador Ítalo Marenco celebra este martes su cumpleaños número 43, en medio de mensajes cargados de afecto, humor y gratitud por parte de sus compañeros del programa Buen Día, quienes aprovecharon el espacio para dedicarle emotivas palabras al aire.



Una de las primeras en felicitarlo fue Nancy Dobles, quien le deseó que disfrutara su día junto a su familia:

“Italo, feliz cumpleaños, que la pases muy bien al lado de tu hermosa familia, mis mejores deseos, góceselo, tiene todo el día para disfrutarlo, un beso”.

Fiel a su estilo, Daniel Céspedes le agregó una dosis de humor al saludo:

​“Que la pase muy, muy bien y que siga así de loco, cuando él llegó me dijeron que tenía que cuidarlo, he fallado, se ha subido en varios árboles, pero bueno, prometo para este año cuidarlo un poco más”.

Natalia Monge destacó la energía que Marenco aporta al equipo:

​“Qué bendición poderte celebrar ahora como compañero y miembro de este equipo de 'Buen Día', que sean muchos años más cargados de esa energía única y especial que solo vos tenés”.

Por su parte, el productor de la revista matutina, Mario Vargas, también se sumó a las felicitaciones con un mensaje cargado de afecto y bromas:

“Te deseo, de verdad, un universo de bendiciones, es un lujo verte acá con nosotros y poder celebrar tu cumpleaños número cuarenta y… ¿cuántos? Pucha, estás viejo”.





Jennifer Segura resaltó el impacto positivo del comunicador en el programa:

“Le has venido a aportar demasiada luz y energía a todo el 'crew' de 'Buen Día', estamos muy agradecidos de tenerte como parte de este gran equipo”.

Julián Valverde lo llamó “hermano” y Carmen Peraza le deseó que todo lo bueno que da se le multiplique. Thais Alfaro, Raquel Chaves y otros compañeros también expresaron su cariño y agradecimiento por compartir con él tanto dentro como fuera del set.

Visiblemente conmovido, Ítalo cerró el segmento con palabras de gratitud:

​“Gracias por ser mi familia, gracias de todo corazón, es un día de mezcolanza de sentimientos, pero me lo han hecho tan lindo que solo puedo darle muchísimas gracias a Dios”.

Así, entre risas, bromas y mensajes sinceros, Ítalo Marenco celebró un año más de vida, rodeado del afecto de quienes hoy considera su segunda familia.

​