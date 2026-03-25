HBO revela primer vistazo de su serie de Harry Potter y confirma cuándo estrenará

El primer tráiler de la serie de Harry Potter ya está disponible y muestra, por primera vez, al joven mago en acción, elevando la expectativa de los seguidores de la franquicia a nivel global.

La producción, basada en la obra de J.K. Rowling, se plantea como una adaptación fiel de los libros, con el objetivo de desarrollar en profundidad el universo mágico a lo largo de varias temporadas. Según ha indicado la compañía, el proyecto pretende explorar cada detalle del mundo creado por la autora, sin reemplazar las películas originales, que seguirán siendo parte fundamental de la franquicia.

En su primera temporada, la historia retomará los eventos de Harry Potter y la Piedra Filosofal, mostrando el descubrimiento de Harry como mago, su llegada a Hogwarts y el inicio de una trama marcada por la amistad y una amenaza que comienza a tomar forma.





El elenco principal estará encabezado por Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, junto a Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. A ellos se suma un sólido reparto adulto, con John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost en el papel de Rubeus Hagrid.

También figuran en el reparto Luke Thallon como Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse como Argus Filch, personajes clave en los primeros acontecimientos dentro del colegio Hogwarts.

La lista de actores se amplía con Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy y Johnny Flynn como Lucius Malfoy. Además, Bel Powley y Daniel Rigby interpretarán a Petunia y Vernon Dursley, mientras que Bertie Carvel dará vida a Cornelius Fudge.

En cuanto a los estudiantes, ya se han confirmado nombres como Leo Earley (Seamus Finnigan), Alessia Leoni (Parvati Patil) y Sienna Moosah (Lavender Brown). A este grupo se sumaron en marzo de 2026 nuevos integrantes, entre ellos Orson Matthews como Oliver Wood, Asha Soetan como Angelina Johnson, Eire Farrell como Katie Bell, Ethan Smith como Lee Jordan e India Moon como Hannah Abbott.

Con este amplio elenco y una narrativa más detallada, la serie busca consolidarse como una adaptación definitiva del universo mágico, apostando por una reconstrucción fiel y extensa de la historia que marcó a toda una generación.



