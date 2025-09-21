¡Hasta la ex le comentó! Kimberly Loaiza reaccionó al compromiso de Daniel Carvajal

El compromiso del DJ y modelo costarricense Daniel Carvajal con la colombiana Laura Ospino no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también provocó reacciones inesperadas en redes sociales.



Entre los comentarios destacó el de la modelo Kimberly Loaiza, expareja de Carvajal, quien no dudó en felicitarlo públicamente.



“FELICIDAAAAADEEEES. Que viva el amor. Que Dios los bendiga cositas y que Dios sea el centro de este matrimonio 🙌🏼”, escribió Loaiza en la publicación donde Daniel compartió la noticia.



El gesto no pasó desapercibido entre los fans, quienes resaltaron la madurez de Kimberly al desear lo mejor a su exnovio en esta nueva etapa de su vida.



Carvajal, por su parte, vive días de ensueño en Cartagena, Colombia, donde además de celebrar su cumpleaños y presentarse como DJ, aprovechó para dar el gran paso junto a su pareja Laura, con quien mantiene una sólida relación desde hace varios años.

