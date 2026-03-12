Hardcore tico le grita al mundo que se mantiene vigente

La escena del hardcore en Costa Rica mantiene actividad con nuevas producciones y conciertos de bandas nacionales como Living End, Crosswords y Wise Up*, y le grita al mundo que se mantiene vigente.

Crosswords grabó su más reciente EP, Deathbound, en SuckerPunch Records, con la producción de Brandon Rojas Delgado. El material aborda temas personales relacionados con procesos internos, cambio personal y cuestionamientos sobre las presiones sociales.

La banda realizará el 15 de marzo el concierto de lanzamiento, donde interpretará el EP completo en vivo. Además, planea publicar un tercer video musical en abril, producido por Fabián Cerdas.

Como parte de sus planes para este año, Crosswords también espera iniciar en mayo la grabación de su segundo EP.

Por su parte, Wise Up* comenzó a grabar su nuevo disco a finales del año pasado con Hero Records, y posteriormente el material fue trabajado por el productor Taylor Young, conocido por colaborar con bandas como Angel Du$t, Drain y Mindforce.

El álbum, Diente X Diente, incluye nueve canciones originales y un cover de Xmala ActitudX, y cuenta con participaciones de Sirrealist, rapero del circuito hip hop de Los Ángeles, así como de Emanuel Mora (Adiós Cometa) y Felipe Pérez (424).

La agrupación viene de promover su trabajo en Ecuador, junto a Speed de Australia y Clique de California.

La banda también prepara el lanzamiento del sencillo Ya todos saben, que contará con un video dirigido por Eddy Gamboa y Fabián Cerdas, previsto para abril junto a la publicación oficial del álbum.

Finalmente, Living End estrenó su más reciente sencillo. Se trata de Calígula, canción original de los salvadoreños de Afrontar.

“La banda decidió regrabar el tema como un tributo a la escena hardcore centroamericana y como una forma de acercar la potencia de la música pesada latinoamericana a nuevas generaciones”, detallaron los ticos.

Esta canción llega mientras Living End trabaja en su primer disco, además estarán produciendo en CD y vinilo un recopilatorio de sus dos primeros EPs.