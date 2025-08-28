Hallan cápsula del tiempo con objetos de la Princesa Diana en Londres

Un disco de Kylie Minogue, una televisión de bolsillo o una calculadora solar son algunos de los objetos que la difunta princesa Diana de Gales introdujo junto a dos niños en una cápsula del tiempo que se enterró en el hospital Great Ormond Street de Londres, Reino Unido, y que fue abierta este miércoles (27.08.2025).

La caja de madera, revestida de plomo, fue enterrada en 1991 con objetos representativos de la década de los pasados años 90 cuando se colocó la primera piedra de uno de los edificios de este complejo hospitalario del que Diana fue nombrada presidenta de honor y que se inauguró en 1994, explicó el hospital londinense en un comunicado.

Ahora, más de 30 años después, fue abierta por personal del hospital que trabajaba en 1991 y también nacidos en aquella fecha, aunque el planteamiento inicial era abrirla "en cientos de años", pero las necesidades de espacio para la construcción de una unidad de oncología pediátrica han adelantado su apertura.

En el interior se encontró una colección de monedas británicas de la época, algunas semillas de árboles en una botella, un holograma de un copo de nieve, una hoja de papel reciclado y una fotografía de Diana.

También se descubrió un cómic, una cámara fotográfica desechable, un ejemplar del periódico británico 'The Times', y otros documentos que la princesa Diana escogió junto a dos niños que ganaron un concurso para ello.

"Me trajo muchísimos recuerdos ver el televisor de bolsillo que había allí. Le había comprado uno a mi marido en su día, para cuando se tomaba un descanso mientras conducía su autobús por el país. ¡Eran carísimos entonces!", dijo Janet Holmes, una trabajadora del hospital que estuvo presente en la colocación de la primera piedra.