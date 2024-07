“Hadrian” no se presentará en Expo Liberia: “Yo sabía que iba a pasar”, dice Melissa Mora

La tarde de este jueves, la producción de Expo Liberia confirmó que Adrián Gabriel Salguero, conocido artísticamente como "Hadrian" y quien se ha dado a conocer como "El Niño de Oro" dentro del gremio de la música urbana mexicana, ya no participará en el concierto internacional que tendrá lugar el 25 de julio en la ciudad blanca.

El evento, en el que se presentaría el cantante de trap mexicano, ahora contará con la participación de Maykel Cedeño, quien acompañará a Jessi Uribe.



Esta no es la primera vez que "El Niño de Oro" incumple un compromiso en el país. El 16 de junio pasado, el cantante tenía un espectáculo en Pepper Club y "él simplemente no llegó", indicó la cantante costarricense Melissa Mora, con quien debía presentarse.

Teletica.com conversó con Mora y su abogado, quienes explicaron la situación.

"A mí me preguntan que si yo lo llevaba a la Expo Liberia y yo dije que no, nos quedó mal con dos shows. Simplemente, vendió a dos personas diferentes cuando ya tenía un contrato firmado con nosotros. Básicamente, lo que pasó fue que teníamos el concierto el 16 de junio en Pepper y Hadrian avisó que no iba a llegar y ya, cuando ya la producción tenía todo listo. No es justo para nosotros como cantantes y empresarios, además le quedamos mal al público.

"Cuando yo me di cuenta de que venía para la Expo Liberia con otra productora pensé que no iba a presentarse, como hizo con nosotros. Yo sabía que iba a pasar", explicó la ramonense.