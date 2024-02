'Hackers' exigen pago superior a $800 para devolver cuenta de Instagram a ex Miss Costa Rica

"Me mandaron un mensaje diciendo que mi cuenta estaba en Shadowban, en Meta, y que muy pronto se iba va a deshabilitar. Que ellos podían ayudarme a que eso no pasara por una módica suma de unos 800 dólares. Luego me fueron subiendo más el precio, entonces les dije que no estaba interesada. Realmente es una banda de personas que se dedica a hacer esto", comentó Cerdas.