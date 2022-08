¿Habrá tercera temporada de 'Yo soy Betty, la fea'?

Por Luanna Orjuela Murcia | 3 de agosto de 2022, 11:24 AM

La producción colombiana 'Yo soy Betty, la fea', considerada la telenovela más exitosa de la historia de la televisión, podría tener una tercera temporada. Así lo cree el comunicador de entretenimiento Carlos Ochoa, mediante un video que compartió en sus redes sociales.

Según detalló, los actores Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Abello (Armando) estarían en la nueva producción y la nueva temporada iniciaría con su supuesto divorcio.



Además, llegaríamos a conocer a su hija, 20 años después, desde su última aparición en Ecomoda (2001).

Teletica.com conversó con Martha Isabel Bolaños Ortiz, actriz que interpretó a Jenny García, la 'Pupuchurra', y ella indicó lo siguiente: "Me llegó el chisme, pero no estoy muy enterada. Sé que convocaron a algunos del elenco, no a todos. Yo me imagino que sobre todo a los que estaban en Ecomoda, mi personaje definitivamente no va, tú sabes que la Pupuchurra fue despedida de Ecomoda, entonces soy consiente de que no tiene mucho que ver con la nueva historia".

Quien estaría a cargo de escribir esta historia sería Juan Carlos Pérez, quien ha estado detrás de otras producciones con buen rating como ‘Hasta que la plata nos separe’.

Finalmente, el periodista indicó que esta producción estaría disponible únicamente en la plataforma Amazon Prime Video.

Se intentó contactar vía WhatsApp y telefónica a la actriz Lorna Cepeda, conocida por su papel de 'La peliteñida', pero al cierre de esta nota no fue posible obtener una reacción.