¿Habrá cambios en QQSM con la llegada de Edgar Silva? Su productor responde

La llegada de Edgar Silva a la conducción de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) no solo marca un relevo en la pantalla, sino que también introduce ajustes en la dinámica del programa, tanto frente a cámaras como detrás de ellas.

Tras nueve temporadas lideradas por Ignacio Santos, la producción enfrentó un cambio inesperado que los llevó a replantear el inicio de la décima edición.

Según explicó Manuel Granda, productor del espacio, la figura de Silva fue la primera que surgió como opción natural para asumir el formato, una decisión que incluso debió ser avalada por la franquicia internacional, a la que se le envió un perfil completo del comunicador.

Un estilo más inquieto y cercano





Aunque la esencia del formato se mantiene intacta, el principal cambio que ya se percibe en grabaciones es el estilo personal de Silva.





“Edgar es más inquieto”, detalló Granda. A diferencia de su antecesor, el nuevo conductor tiende a desplazarse más en el escenario, levantarse de la silla y buscar mayor cercanía con el participante y el público presente en el estudio.





Sin embargo, el formato internacional impone ciertos límites en cuanto a movimiento y estructura, por lo que parte del proceso ha sido encontrar un equilibrio entre la personalidad del presentador y las reglas del programa.





Esa versatilidad también se traduce en una interacción más prolongada con la audiencia, pues Silva suele quedarse compartiendo y tomándose fotografías al finalizar las grabaciones, reforzando el vínculo con quienes asisten al estudio.





Ajustes en producción





El cambio también implicó modificaciones logísticas. La producción decidió suspender una grabación que ya estaba prevista para arrancar desde cero con Silva al frente de toda la temporada.





Debido a compromisos previos del comunicador, el equipo tuvo que reorganizar el cronograma y grabar dos programas por semana durante los primeros meses, con el fin de ajustarse a su agenda. En total, esta décima temporada contará con 41 programas, que se transmitirán del 3 de marzo al 8 de diciembre por Teletica .





Un nombre que ya estaba en la lista





Curiosamente, Silva ya figuraba entre los posibles invitados para la sección ¿Quién merece ser millonario?, segmento con fines sociales que el programa ha desarrollado en temporadas anteriores. Esta vez, su participación se concretó, pero no como invitado, sino como la nueva cara del formato.





Para la producción, más que un cambio de rumbo, se trata de una evolución natural: estilos distintos, misma esencia. El conocimiento, las oportunidades y el respaldo a causas sociales continúan como pilares del espacio, ahora con el sello personal de Edgar Silva.



