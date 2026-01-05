“Ha sido todo un aprendizaje”: Rose Davis habla sobre su experiencia en Toros Teletica

Rose Davis formó parte de la temporada de Toros Teletica que recién finalizó, marcando así su debut en uno de los programas más emblemáticos de la televisión costarricense durante las fiestas de fin de año.

La comunicadora llegó al proyecto tras ser contactada directamente por la producción, experiencia que describe como “muy especial” y llena de aprendizaje.

​“Yo recibí una llamada de la productora de Toros Teletica, Nikole (Román, productora de Toros), y me preguntaba si tenía disponibilidad justamente de las fechas del 25 de diciembre al 4 de enero”, relató Davis, quien explicó que, aunque ya forma parte de Televisora de Costa Rica desde hace casi dos años, nunca antes había trabajado en el formato de toros.

Rose Davis y Nikole Román.

La periodista ingresó a Teletica como parte del programa Así Somos, en Teletica Radio, junto a Natalia Monge, y aseguró sentirse agradecida por la confianza de ser tomada en cuenta para un proyecto distinto.





​“A pesar de que me he sentido muy bien en Teletica, nunca había trabajado en la parte de Toros, es mi primera experiencia en general dentro de un redondel”, afirmó.

Dentro de Toros, Davis asumió la sección “Muévalo”, un espacio corto, pero dinámico, en el que, junto a un patrocinador y el DJ Jou, se reta al público a bailar y animarse dentro del redondel.

​“Básicamente se saca a la persona que más animada esté, pero ha sido muy bonito porque el equipo me ha integrado desde el primer momento”, señaló.

La comunicadora confesó que la noticia la llenó de emoción, especialmente por la forma en que se dio el acercamiento.

​“Fue muy bonito porque Nikole me dijo: ‘Soy fan tuya y de tu trabajo’, y para mí eso fue un honor”, recordó. Aunque la confirmación no fue inmediata, dos semanas después recibió la respuesta definitiva mientras se encontraba de vacaciones en Nueva York. “Yo brincaba de la felicidad”, comentó.

Davis admitió que no se imaginaba participando en Toros Teletica, debido a lo distinto del formato, pero destacó el trato recibido por parte del elenco y del equipo de producción.

​ “Me han tratado súper bien. He aprendido muchísimo de una cultura muy popular y muy tradicional costarricense”, expresó, mencionando a figuras como Natalia Monge, Susanna Peña, Marvin Hidalgo, Michael Bleak, Daniel Montoya, Ítalo Marenco, Max Barberena y Carlos Álvarez, entre otros.

​Además, reveló que esta experiencia la llevó a reconectar con facetas personales que tenía olvidadas.

​ “Yo no sabía mucho de toros, pero sí de caballos. Desde pequeña aprendí a montar y he ido descubriendo una faceta mía que estaba dormida”, explicó.