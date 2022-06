Gustavo Rojas sobre QQSM: "Es un programa que he visto toda la vida"

El actor, abogado y locutor Gustavo Rojas, será el presentador invitado de "¿Quién quiere ser millonario?" (QQSM) y asegura que está con gran susto ya que "sustituir a don Ignacio (Santos) no es jugando".



La producción del espacio confirmó que Rojas estará frente a la silla caliente mientras Ignacio Santos está atendiendo un asunto propio de su salud.

¿Cómo tomó la noticia?

"Me la tomé con un gran susto porque sustituir a don Ignacio no es jugando. Es un hombre que por tanto tiempo le ha dado un ritmo y status al programa entonces para mí es una gran responsabilidad. Espero que la gente no sea demasiado dura con la crítica porque para mí es un honor sustituir a don Ignacio momentáneamente mientras se recupera. Espero que la gente no eche tanto de menos a Don Ignacio en estos programa (entre risas)", comentó Rojas.