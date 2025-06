Gustavo López sobre regreso a Teletica: “Siento que estuve de viaje un tiempo”

Por primera vez, el periodista Gustavo López Cárcamo habló públicamente acerca de su regreso a Teletica.



El comunicador estuvo en la empresa por casi 15 años, hasta 2021, y ahora “vuelve a su casa”, como él mismo lo reconoce.

“No necesariamente estaba en mi horizonte, porque yo me he acostumbrado a vivir el hoy. Pero bueno, se dieron diversas circunstancias de mi trabajo anterior, de lo que yo quería hacer hoy, muy distinto a lo que pretendía hacer… Y pues, qué mejor que retornar a casa”, dijo López a Teletica.com.

“Mi regreso a Teletica se genera en una conversación que tuve con Gabriel Chacón (jefe de Operaciones de TDMás), autorizado y enterado por René (Picado Riba, gerente de TDMás), que son los que me buscan en primera instancia, y es una cuestión que yo agradezco mucho. Por supuesto que me alegra regresar a mi casa, siento que es como haber estado de viaje un tiempo y poder regresar.

El comunicador cuenta que tiene muchos amigos en la televisora y que le alegra mucho volverlos a ver. “Lo que le da personalidad a una empresa, lo que le genera un sentimiento a una empresa, no es la empresa en sí, es quiénes conforman la empresa. Y eso es lo que más, sin duda alguna, me alegra”, señaló con emoción.

“Tavo”, como es conocido de cariño, agradece todos los mensajes que le han hecho llegar tras la confirmación de su regreso a Teletica; así como el apoyo que le expresan los usuarios en redes sociales.

“La gente siempre ha sido muy especial conmigo. Yo le pongo mucha atención al público, al televidente, al radioyente o al que me escribe por redes, porque creo que ellos siempre forman un termómetro muy importante para entender por qué camino va lo que uno está haciendo. Yo respeto siempre su criterio, aunque no necesariamente tomo decisiones basadas en ese criterio. La decisión al final la tomo yo, pero sí, el apoyo ha sido muy bueno, cosa que también me alegra”, añadió López.