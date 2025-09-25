Guns N’ Roses ofrecerá ‘show’ de más de tres horas: vea aquí los horarios del concierto

La legendaria banda Guns N’ Roses regresará a Costa Rica el próximo miércoles 1° de octubre con un espectáculo que se extenderá por más de tres horas, en el Estadio Nacional.

La producción confirmó que el concierto dará inicio a las 6:30 p. m., por lo que se insta a las personas asistentes a ingresar con tiempo para no perderse ningún detalle.



Las puertas se abrirán desde las 3 p. m., y a partir de las 4:30 p. m. el público podrá disfrutar de las agrupaciones costarricenses Slavon y Gentry, quienes serán las encargadas de calentar el ambiente antes de la salida de los intérpretes de clásicos como Welcome to the Jungle, November Rain y Sweet Child O’ Mine.



El recital forma parte de la gira mundial de la agrupación estadounidense, considerada una de las más influyentes en la historia del rock, y promete una velada inolvidable para quienes asistan.



Horarios oficiales



3 p. m.: Abren las puertas.



4:30 p. m.: Bandas nacionales (Slavon y Gentry).

6:30 p .m.: Guns N’ Roses.

Las entradas aún se encuentran disponibles en www.kuikpei.com, con precios que oscilan entre los $74 y $195, según la localidad.





