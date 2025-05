Guitarrista de Led Zeppelin es demandado por 'Dazed and Confused'

Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, enfrenta una demanda presentada en el estado de California por el compositor de Dazed and Confused, uno de los mayores éxitos de la banda británica.



La épica combinación de guitarras y percusión se constituyó en una pieza espectacular para la agrupación, una de las más influyentes del rock y de la década de 1970.



Los emocionantes punteos de Page y la aguda voz de Robert Plant ayudaron a la banda a establecerse con firmeza gracias a su sonido de rock y blues.



Aunque el sonido era propio, la canción había sido escrita originalmente por Jake Holmes, un cantante folclórico que la grabó en 1967, de acuerdo con la demanda consignada en la ciudad de Los Ángeles (oeste) el lunes.



La querella afirma que Page y el productor musical Warner Chappell ignoraron un acuerdo de 2011 sobre la canción al divulgar sin autorización, ni pago o créditos viejas grabaciones en el nuevo documental de Sony Pictures "Becoming Led Zeppelin".



"La película incluye al menos dos presentaciones de 'Dazed and Confused', una por los Yardbirds y una por Led Zeppelin", sostiene la demanda.



De acuerdo con el texto, la cinta dice que la versión de los Yardbirds fue escrita por Page, mientras que la de Zeppelin, de acuerdo con el documental, fue escrita por Page pero "inspirada por" Holmes.



Page tocó con los Yardbirds, que tenían una versión de la canción, desde 1966 hasta 1968, y les dejó para formar Led Zeppelin con Plant, el bajista y tecladista John Paul Jones y el baterista John Bonham.



Dazed and Confused figura en Led Zeppelin, el primer álbum que la banda lanzó en 1969.



Holmes y Page resolvieron una disputa por derechos de autor de la canción tras una demanda en Los Ángeles en 2010.



Los detalles del acuerdo son privados, pero la nueva demanda de Holmes afirma que ahora se le debe 150.000 por supuesta violación en relación con el uso de la canción por los Yardbirds.

​"Desde o alrededor 1968, los Yardbirds comenzaron a interpretar de forma pública la composición de Holmes", asegura la demanda. "Cada presentación de 'Dazed and Confused' por los Yardbirds es una presentación de la composición de Holmes", añade.

No es la primera vez que un éxito de Led Zeppelin es cuestionado en la esfera legal.



El himno Stairway to Heaven fue objeto de una larga batalla legal cuando la banda angelina Spirit alegó que los famosos acordes de guitarra del comienzo salieron de su trabajo.



El caso casi llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, pero al final fue resuelto a favor de la banda británica en una corte de California.



​