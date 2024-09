Guaynaa elimina todas las fotos con Lele Pons y desata rumores de separación

El reconocido cantante puertorriqueño Guaynaa sorprendió a sus seguidores al eliminar todas las fotografías que tenía en redes sociales junto a su esposa, la también cantante Lele Pons.



Luego de eliminar estas publicaciones, el intérprete confirmó por medio de Instagram que abrió una cuenta de OnlyFans, en donde compartirá fotos y videos exclusivos a quienes decidan pagar una cierta cantidad de dinero al mes.



Además, publicó dos imágenes en ropa interior. “Bienvenidos a mi mundo, link en mi biografía”, escribió.

Todo esto ha generado fuertes rumores de que la pareja no está bien y, probablemente, está separada, más que hace un mes el reconocido paparazzi Jordi Martin hizo pública una supuesta infidelidad de Guaynaa con la actriz de cine para adultos, Claudia Bavel. Bavel es recordada por haberse involucrado con los artistas Ozuna y Bad Bunny.



En el programa El Gordo y la Flaca, Martin indicó que el esposo de Pons se habría enamorado de su amante, por lo que le pidió tener una relación abierta.



Ante los rumores de la infidelidad, el cantante reaccionó con el mensaje: “Mándame el CURP y marca al 1-800-poliamoroso”, dando a entender que se trataría de una estrategia para promocionar un sencillo. Sin embargo, Martin insistió en que no estaba mintiendo.



Por el momento, ni Pons ni Guaynaa se han referido al tema, aunque la cantante estadounidense no ha borrado las fotos con su esposo.



La pareja se conoció a través de Sebastián Yatra, en 2019. El intérprete de Rebota visitó Costa Rica en febrero de 2023 para presentarse en Picnic Fest. En esa ocasión, fue fotografiado besando a varias mujeres en un bar de La California.



Pese a ello, en marzo de 2023 se casó y, junto a su cónyuge, comparte “lo felices que son juntos”, publicaciones que han disminuido desde hace dos meses.