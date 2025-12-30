"Guardo luto": Ítalo Marenco se ausentará unos días de Toros Teletica
El presentador habló con este medio sobre las razones que lo alejarán de la arena de Pedregal.
El presentador de Toros Teletica, Ítalo Marenco, se ausentará de las corridas durante unos días.
El reportero de la arena no estará los días 30 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, según él mismo confirmó Teletica.com.
El motivo de su ausencia es personal; pero también por compromisos laborales previamente adquiridos.
"Mi mamá cumple años, en el cielo, el 31 de diciembre, entonces yo se lo guardo de luto: no lo trabajo, me gusta estar en familia, guardar ese día para ella."
"Y aprovecho para trabajar un día antes y un día después. Ya tengo las fechas reservadas para la animación en un hotel", dijo Marenco a este medio.
El presentador se reincorporará al equipo de Toros Teletica el próximo 2 de enero.
Puede disfrutar de las corridas hasta el próximo 4 de enero por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.