Grupo Frontera se presenta este domingo en el país: horario, accesos y todo lo que debe saber

La banda Grupo Frontera se presentará este domingo 26 de abril en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en un espectáculo que promete ser uno de los más comentados del año y que ya cuenta con entradas prácticamente agotadas.



De acuerdo con la productora Jogo, aún quedan pocas localidades disponibles en la zona Golden Circle de pie, las cuales pueden adquirirse a través del sitio oficial de eticket.



Las puertas del recinto abrirán a partir de las 4:30 p.m. y el ingreso se permitirá hasta las 9:00 p.m. La organización recomienda a los asistentes llegar con anticipación para evitar contratiempos y aprovechar las experiencias previas al show.



El parqueo en el lugar tendrá un costo aproximado de ₡8.000, pagaderos al ingreso, aunque también se podrá utilizar el dispositivo Compass para facilitar el acceso.



Para entrar al evento será obligatorio presentar la entrada previamente descargada, así como un documento de identidad físico y en buen estado. No se aceptarán fotocopias ni versiones digitales de la identificación.



Los accesos estarán debidamente señalizados según la localidad de cada asistente.



La producción informó que no se permitirá el ingreso de cigarrillos, vaporizadores, alimentos, bebidas, sombrillas, selfie sticks, sustancias ilícitas, mascotas, sillas, hieleras ni objetos punzocortantes.



Tampoco estarán permitidos recipientes de vidrio, cámaras profesionales, mochilas de gran tamaño, cascos, punteros láser, encendedores, monedas, explosivos o material pirotécnico.



Dentro del recinto, todas las compras deberán realizarse exclusivamente con tarjeta de débito o crédito, ya que no se aceptará efectivo.



El concierto forma parte de la gira de la agrupación, que ha ganado popularidad en la región gracias a su estilo y una seguidilla de éxitos que los posiciona como referentes actuales del género regional mexicano.



