Grupo feminista denuncia al concurso Miss Francia por "discriminación"

París, Francia | Un grupo feminista anunció este lunes haber denunciado ante la justicia laboral el concurso Miss Francia por sus, a su juicio, "discriminatorias" condiciones de reclutamiento de las candidatas que deben medir al menos 1,70, ser solteras y representar "la belleza".



La asociación "Osez le féminisme", así como tres mujeres que afirman haber tenido que renunciar a presentarse al concurso por no reunir los criterios exigidos, decidieron llevar ante la justicia la famosa emisión, retransmitida cada año en diciembre por TF1.



Endemol Production, una de las empresas demandadas junto a Miss France, "utiliza las mujeres para fabricar un programa audiovisual muy lucrativo mientras se burla del derecho laboral", aseguran las denunciantes en un comunicado.



Aunque las candidatas a la corona no firman un contrato de trabajo con la organización, su relación debe analizarse como la de un asalariado, asegura la asociación, que se apoya en una decisión judicial de 2013 sobre el concurso Míster Francia.



El Código de Trabajo prohíbe, en una contratación, cualquier criterio vinculado a la moral, la edad, la situación familiar o la apariencia, explica a la AFP Violaine De Filippis-Abate, abogada de "Osez le féminisme".



Las demandantes reclaman así que obliguen a los organizadores a suprimir del reglamento dichas clausulas, así como aquellas que prohíben fumar en público, llevar tatuajes visibles o piercings.



La compañía Miss France, contactada por la AFP, rechazó reaccionar "de inmediato" a esta demanda.



Ante la tradicional lentitud de la justicia laboral, parece poco probable que el fallo tenga lugar antes del próximo certamen, previsto el 11 de diciembre en Caen (noroeste), reconoció De Filippis-Abate.



En su informe anual de 2019 sobre el sexismo en Francia, el Alto Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, una instancia consultiva del gobierno, calificó este concurso de "caricatura arcaica".



En concreto, denunció las exigencias de que las candidatas deban ser solteras y no tener hijos, e incluso no haberse casado nunca.

Lea también Entretenimiento Entradas para ver a Coldplay ya están disponibles en preventa Los asistentes deberán tener esquema completo de vacunación contra COVID-19 antes del 4 de marzo de 2022.