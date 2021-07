Gregory continúa jugando en QQSM: “Mi meta son los ₡30 millones”

Gregory Kearney Lawson continuará jugando en ¿Quién Quiere Ser Millonario? (QQSM), este martes, ya que la semana anterior el tiempo no le permitió terminar su turno en el juego de trivia.

El tico-estadounidense se siente bastante seguro y tranquilo. Asegura que ha estudiado y leído sobre diferentes temas.

“La semana pasada estaba bastante contento con el desempeño y emocionado. Estaba usando bien los comodines, en las primeras preguntas no usé comodines. Mi meta son los ₡30 millones, pero sé que nadie lo ha logrado, me gustaría ser el primero. Quiero ver cómo sigo usando los comodines inteligentemente y ojalá me salgan preguntas que pueda responder sin usar comodines para llegar más lejos”, comentó Kearney.