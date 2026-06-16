Gregory Cabrera sufre accidente: "Había demasiada sangre y estaba muy asustado"

"Pensé que había perdido el dedo". Así describió el cantante Gregory Cabrera los segundos posteriores al accidente que sufrió la mañana del lunes y que terminó con una visita de emergencia al hospital.



El artista contó a Teletica.com que todo ocurrió cuando intentaba ayudar a su suegro a mover un vehículo que se había quedado sin batería frente a su vivienda.

​"Mi suegro había dejado el carrito con las luces prendidas y se había quedado sin batería. Estábamos buscando los cables, pero no los encontramos y decidimos empujar el carro", relató Cabrera.

Según explicó, el automóvil debía ponerse en movimiento. Durante la maniobra, él se acercó para indicarle a su suegro que la vía estaba despejada.

​"Me acerqué al carro y le dije que ya no venían carros. En ese momento, él soltó el vehículo doblando la llanta y yo no me percaté de que estaba de lado", recordó.

La llanta alcanzó su pie izquierdo y le provocó una lesión importante en el dedo gordo.



​"Gracias a Dios solo fue la parte de los dedos. No me partió nada, bendito sea Dios, pero sí se me vio comprometido el dedo gordo", manifestó.





El cantante indicó que el impacto arrancó por completo la uña y le causó una profunda herida.

​"Me arrancó toda la uña y me esponjó el dedo. Cuando llegué al hospital me hicieron seis puntos y me dijeron que tenía una pequeña fisura", comentó.

La escena le hizo pensar que había sufrido una lesión mucho más grave.



"Yo dije: 'Me volé el dedo, señores'. Había demasiada sangre y estaba muy asustado", aseguró.

Cabrera también recordó que el zapato que llevaba puesto quedó destruido tras el accidente.

Tras recibir atención médica, el cantante recibió una sutura de seis puntos, medicamentos y varias inyecciones para prevenir infecciones y controlar el dolor.



​"Me aplicaron la del tétano, otra para el dolor y otras más para evitar complicaciones", explicó.

Actualmente, permanece en reposo y sigue las recomendaciones médicas para evitar que la herida se agrave.

​"Cada vez que apoyo el pie sale sangre. Son terminaciones nerviosas muy delicadas y por eso tengo que mantenerlo quieto", indicó.

Los médicos esperan retirarle los puntos el próximo lunes si la evolución es favorable.



A pesar del accidente, Cabrera confirmó que intentará cumplir con sus presentaciones programadas para este fin de semana.



​"Voy a tratar de cumplir porque son compromisos que no puedo incumplir. La gente va a entender que todo será un poco más despacio", expresó.

El artista también agradeció las muestras de cariño recibidas por parte de sus seguidores tras conocerse la noticia.

​"Cada mensajito me sigue dando fuerza para seguir haciendo las cosas bien. Gracias por preocuparse por este humilde servidor", concluyó.

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