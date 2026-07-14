Grecia se prepara para recibir 'La Odisea' de Nolan en medio de la polémica por su reparto

La Odisea de Christopher Nolan se estrena este viernes (17.07.2026), ante una expectación global y cierta polémica por sus decisiones de reparto, pero ¿qué piensan los griegos?

Las conversaciones sobre adaptaciones suelen girar en torno a cuán fielmente siguen un texto original. Pero en un país donde la historia de Homero se enseña y se recrea en todas las escuelas, muchos señalan cómo la epopeya se ha mantenido viva durante casi 3.000 años: no a pesar de la reinvención, sino gracias a ella.

​"Lo que queremos que los niños entiendan es que cada nueva creación es exactamente eso, una nueva creación", declaró a The Associated Press Filippos Mantzaris, quien enseña "La Odisea" a alumnos de séptimo grado.

La película, protagonizada por Matt Damon como el rey Odiseo junto a un buen número de estrellas de Hollywood, sigue el esquema de Homero: el regreso del rey a su hogar tras la guerra, sorteando dioses y monstruos, para encontrar su palacio tomado por rivales.

La Odisea, un clásico en las aulas griegas

En séptimo grado, La Odisea se enseña en todas las aulas griegas.

En la clase de Mantzaris, los alumnos debaten con entusiasmo los encuentros de Odiseo con los monstruos y sus demás aventuras. Se les enseña a comparar la inteligencia del héroe con su fuerza, a preguntarse si la venganza es moral, si el rey curtido en la batalla es realmente un modelo a seguir, y si está justificado que mate a los pretendientes de su esposa. Los ejercicios de juego de rol animan a los niños a imaginar qué harían en el lugar de Odiseo.

"Es un texto literario extraordinario, con el que los niños pueden identificarse, quizás verse a sí mismos en Odiseo, pero también ver en él su propia patria", afirmó Mantzaris.

Kyriakos Agapiou, de 12 años, dijo que leer el poema en la clase de Mantzaris le enseñó "que todo es posible y que nunca debemos rendirnos".

El científico agrónomo Nikos Varelas asistió a una adaptación teatral con su hijo de 4 años, después de que ambos leyeran juntos versiones infantiles tanto de La Ilíada como de La Odisea.

"Es nuestro deber como padres, como griegos", señaló Varelas.

Según el actor Manos Pintzis, quien interpretó a Odiseo en la producción local, llevar la historia al teatro ayuda a los niños a descubrir la mitología de una forma que los libros por sí solos no logran.

​"No le dices a un niño 'simplemente lee la historia porque tienes que hacerlo', porque el niño se resistirá cuando algo se le impone", explicó Pintzis. "Cuando el niño ve todo esto desplegarse ante sus ojos, eso se convierte en un paso valioso hacia el aprendizaje, hacia querer estudiar por voluntad propia lo que se espera de él".

La polémica por el reparto de Nolan

En los círculos conservadores de Estados Unidos, gran parte de la atención se ha centrado en las decisiones de reparto de Nolan más que en su adaptación de la historia de Homero.

Elon Musk afirmó que Nolan había profanado La Odisea después de que la actriz negra Lupita Nyong'o fuera elegida para interpretar a Helena de Troya, pese a no haber visto la película. Comentaristas conservadores, entre ellos Matt Walsh, sostuvieron que el filme priorizaba la política identitaria, haciéndose eco de críticas previas de fanáticos de reboots de ciencia ficción y fantasía que asignaron a actores negros y latinos papeles de personajes queridos de otra raza o etnia.

En una entrevista con The Telegraph, Nolan dijo que las reacciones adversas "vienen con el territorio", y añadió que "esas conversaciones que ocurren antes de que la gente vea la película siempre son irrelevantes, porque quienes las tienen todavía no saben en realidad qué es la película".

Nolan le dijo a la AP que quiso hacer una película accesible y cercana, y "no mirar hacia las versiones pasadas de Hollywood sobre cómo abordar el mundo antiguo".

​"Se busca cuestionar las suposiciones de la gente sobre cómo deberían representarse las cosas en las películas y en qué se basan esas suposiciones", explicó sobre su enfoque general para el filme. "Hay un desafío en eso y también un riesgo.

Pero mi esperanza es que, al crear un mundo coherente, la gente entienda ese mundo mientras ve la película y sienta que lo comprende".



Grecia, acostumbrada a ver extranjeros como héroes propios

La polémica no ha calado demasiado en Grecia, donde la gente está acostumbrada a que extranjeros encarnen a los antiguos griegos.

El escocés Gerard Butler bramó "¡Esto es Esparta!" en el papel del rey Leónidas en 300. El estadounidense, nacido en Oklahoma, Brad Pitt interpretó a Aquiles en Troya. El irlandés Colin Farrell protagonizó a Alejandro Magno junto a Angelina Jolie en el papel de su madre.

La interpretación de Anthony Quinn en Zorba el griego, allá por 1964, sigue siendo una de las representaciones cinematográficas de un personaje griego más queridas en Grecia.

La versión de Nolan continúa esa tradición con un reparto repleto de estrellas que incluye a Nyong'o, Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya y Charlize Theron, con narración del rapero Travis Scott.

En Grecia, el pequeño partido nacionalista Niki se opuso al reparto y a la decisión del gobierno griego de aportar unos 6 millones de euros (6,9 millones de dólares) en subvenciones para apoyar la producción local. El partido sostuvo que los contribuyentes griegos estaban financiando la imposición de una "ideología de tipo woke" sobre la historia y la identidad cultural griegas, citando a Musk.

La ministra de Cultura, Lina Mendoni, ofreció una respuesta contundente.

​"No corresponde al Estado dictarle a un creador cómo debe interpretar artísticamente una obra o un mito", declaró a la revista griega de cultura popular Lifo. "¿En serio podemos estar teniendo una conversación sobre si el Estado debería censurar a Christopher Nolan?".

Una epopeya universal, más allá de la polémica

Christos Tsagalis, profesor de literatura griega antigua en la Universidad Aristóteles de Salónica, sostuvo que, en última instancia, corresponde al público de cine juzgar si esta última interpretación de "La Odisea" funciona. Lo que importa, dijo, es si logra captar algo esencial de una de las grandes historias de la humanidad.

Las obras de Homero, recreadas y reinterpretadas a lo largo de generaciones, han perdurado precisamente por haberse vuelto universales, afirmó.