‘Grease’ llega al Museo de los Niños con espectáculo inmersivo

El Centro Costarricense de Ciencia y Cultura estrenará, del 14 al 18 de agosto, el espectáculo teatral inmersivo Brillantina, amor a todo gas, que transportará al público a la época del rock and roll y la magia de la película Grease.

El público podrá disfrutar de un recorrido único por escenarios emblemáticos del musical, donde Danny, Sandy y su pandilla cobrarán vida. La propuesta incluye música en vivo, actuaciones teatrales, números de baile, escenografía detallada, juegos de luces y una interacción constante con los asistentes.

Además, habrá áreas de photobooth, estaciones de maquillaje y peinado para adoptar el look icónico de la película, y otras sorpresas pensadas para toda la familia.

Tras el éxito de Experiencia Abba en abril, que agotó funciones y cautivó a los asistentes, el Museo de los Niños apuesta nuevamente por una producción que combina teatro, música y experiencia inmersiva. Un elenco de 30 bailarines profesionales y jóvenes promesas del teatro musical se moverá entre plataformas y escenarios, permitiendo al público participar activamente en la narración.

El repertorio incluirá canciones emblemáticas de la película como Summer Nights, We Go Together y You’re The One That I Want, junto a otros clásicos del rock and roll que marcaron generaciones, todo presentado con actuaciones en vivo y números de baile electrizantes.

Funciones:

Jueves 14 de agosto: 7:30 p. m.

Sábado 17 de agosto: 5:00 p. m. y 8:00 p. m.

Domingo 17 de agosto: 3:00 p. m. y 6:00 p. m.

Lunes 18 de agosto a las 7:30 p. m.

Las entradas tienen un costo de ¢25.000 y están disponibles en boleteria.museocr.org o en la boletería física del Museo de los Niños. Cada función tiene un cupo limitado de 80 personas para garantizar una experiencia más íntima y memorable.

Para más información, puede consultar el Facebook del Museo de los Niños o escribir al WhatsApp 7003-7070.