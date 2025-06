Gran desfile en Seúl por la última temporada de "El juego del calamar"

Miles de fans de "Squid Game" ("El juego del calamar") festejaron este sábado en el centro de Seúl el estreno en Netflix de la tercera y última temporada de la serie surcoreana.



Esta distopía sobre una sociedad violenta y carcomida por las desigualdades, estrenada en 2021, es la serie más vista en la plataforma.



El viernes se estrenó su tercera y última temporada y sus seguidores lo celebraron concentrándose este sábado cerca del famoso palacio Gyeongbokgung de Seúl, disfrazados con uniformes similares a los que llevan en la serie los misteriosos agentes.



A estos "agentes" enmascarados los seguían varios participantes equipados con grandes cuadrados de "ddakji", un tradicional juego de cartas coreano, muy presente en la historia, y una bandera, emblema de la emisión, con los enigmáticos símbolos del círculo, el triángulo y el cuadrado.



El director de la serie, Hwang Dong-hyuk, declaró hace poco en una rueda de prensa que lo había "dado todo" por la serie.



"Así que, aunque me dé pena verla terminar, también hay cierto sentimiento de alivio", comentó.



La Biblioteca Metropolitana de Seúl, cerca de la municipalidad, fue iluminada con escenas y personajes de la serie, incluida Young-hee, la gigantesca muñeca detectora de movimientos que interviene en uno de los juegos infantiles que aparecen en "Squid Game".



"Este proyecto se ha convertido en una suerte de fenómeno cultural, que ha trazado una de las líneas más audaces de la historia de la creación coreana", declaró a los fans este sábado la superestrella Lee Byung-hun, que interpreta el papel del "líder" enmascarado que supervisa la competición.



El acto estuvo en parte organizado por la Municipalidad de Seúl, deseosa de sacar partido de la popularidad mundial de este ejemplo de "poder blando" cultural surcoreano para impulsar el turismo.



"Literalmente, no me quiero ir, jamás", dijo la influencer Snitchery, llegada desde Los Ángeles.



Park Sang-gyu, un fan, permaneció despierto toda la noche del viernes para ver la última temporada. Esta serie es "ante todo, una historia sobre la gente" y "no solo sobre los juegos" pues "refleja numerosos aspectos de la vida real", comentó.