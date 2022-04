Grammy 2022: Vicente Fernández gana premio póstumo por "A mis 80's"

A casi cuatro meses de su muerte, Vicente Fernández sigue ganando premios.

Su disco "A mis 80's", que publicó antes de fallecer el 12 de diciembre, se hizo con el galardón al mejor álbum de música regional mexicana en la edición 64 de los Grammy que se está celebrando este domingo en Las Vegas.

A esta categoría, que también contempla la música tejana, también estaban nominados Christian Nodal ("Ayayay! Súper Deluxe"), Natalia Lafourcade ("Un Canto por México, Vol. II"), Mon Laferte ("Seis") y Aída Cuevas ("Antología de la Música Ranchera, Vol. 2").

Es el tercer Grammy para el mexicano, que logró dos en vida, además de ocho Grammy Latinos, 14 premios Lo Nuestro. Grabó más de 100 discos y 20 películas, vendió más de 65 millones de álbumen en todo el mundo y tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, en Los Ángeles.

En otras categorías reservadas a la música latina han resultado premiados Bad Bunny, Juanes y Rubén Blades.

La edición 64 de los Grammy se está celebrando este domingo en en el MGM Garden Arena de la ciudad estadounidense de Las Vegas. La premiación regresa a la presencialidad total, presentada por Trevor Noah.

Partó como favorito el pianista de jazz Jon Batiste, con 11 nominaciones.

Getty Images Silk Sonic, el superdúo compuesto por Bruno Mars y Anderson Paak, recogiendo en Grammy a la grabación del año.

Pero ha sido Silk Sonic, el superdúo compuesto por los músicos estadounidenses Bruno Mars y Anderson Paak, el que se hizo con dos de los premios principales: grabación y canción del año por las homónimas Leave the Door Open.

La actriz de Disney convertida en sensación del pop Olivia Rodrigo se hizo con tres premios: artista revelación, mejor álbum pop vocal por Sour y mejor actuación pop en solitario por Drivers License, canción que interpretó en el escenario del MGM Garden Arena.

Getty Images Olivia Rodrigo con el Grammy a la artista revelación del año.

En esa categoría se impuso sobre Billie Eilish (Happier Than Ever), Ariana Grande (Positions), Justin Bieber (Anyone) y Brandi Carlile (Right on Time).

Rodrigo, una estadounidense de 19 años con ascendencia filipina, está además nominada a otros cuatro Grammy por su disco Sour.

Getty Images Homenaje a Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, en la edición 64 de los Grammy.

La banda estadounidense Foo Fighters se ha alzado con tres premios Grammy por los cuales competía, una semana después de que su baterista Taylor Hawkins muriera de forma inesperada en Colombia.

La Recording Academy de estados unidos, organizadora de los Grammy, ha querido rendir homenaje a Hawkins durante la ceremonia de este año.

Lista de ganadores

Grabación del año: Leave the Door Open - Silk Sonic

Leave the Door Open - Silk Sonic Canción del año: Leave the Door Open - Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile Ii y Bruno Mars, compositores (Silk Sonic)

Leave the Door Open - Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile Ii y Bruno Mars, compositores (Silk Sonic) Artista revelación: Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo Mejor álbum pop vocal: Sour - Olivia Rodrigo

Sour - Olivia Rodrigo Mejor actuación pop en solitario: Drivers License - Olivia Rodrigo

Drivers License - Olivia Rodrigo Mejor álbum pop tradicional: Love for Sale - Tony Bennett y Lady Gaga

Getty Images Lady Gaga durante su actuación en la gala.

Mejor actuación de duo/grupo pop: Kiss Me More - Doja Cat con SZA

Kiss Me More - Doja Cat con SZA Mejor álbum rock: Medicine at Midnight - Foo Fighters

Medicine at Midnight - Foo Fighters Mejor actuación rock: Making a Fire - Foo Fighters

Making a Fire - Foo Fighters Mejor canción rock: Waiting on a War - Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett y Pat Smear, compositores (Foo Fighters)

Waiting on a War - Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett y Pat Smear, compositores (Foo Fighters) Mejor álbum de música urbana: "El Último Tour Del Mundo" - Bad Bunny

"El Último Tour Del Mundo" - Bad Bunny Mejor álbum de pop latino: "Mendó" - Alex Cuba

"Mendó" - Alex Cuba Mejor álbum rock o alternativo latino: "Origen" - Juanes

"Origen" - Juanes Mejor álbum de música tropical latina: "Salswing!," - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

"Salswing!," - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta Mejor álbum de música regional mexicana : "A mis 80s" - Vicente Fernández

: "A mis 80s" - Vicente Fernández Mejor actuación metal: The Alien - Dream Theater

The Alien - Dream Theater Mejor grabación dance/electrónica: Alive - Rüfüs Du Sol

Alive - Rüfüs Du Sol Mejor álbum dance/electronica: Subconsciously - Black Coffee

Subconsciously - Black Coffee Mejor álbum de música electronica: Daddy's Home - St. Vincent

Daddy's Home - St. Vincent Mejor álbum instrumental contemporáneo : Tree Falls, Taylor Eigsti

: Tree Falls, Taylor Eigsti Mejor álbum R&B: Heaux Tales - Jazmine Sullivan

Heaux Tales - Jazmine Sullivan Mejor actuación R&B: Leave the Door Open - Silk Sonic

Leave the Door Open - Silk Sonic Mejor actuación R&B tradicional: Fight for You - H.E.R.

Fight for You - H.E.R. Mejor cancion R&B: Leave the Door Open - Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars, compositores (Silk Sonic)

Getty Images Bruno Mars and Anderson .Paak, de Silk Sonic, en la edición 64 de los Grammy.

Mejor álbum R&B progresivo: Table for Two - Lucky Daye

Table for Two - Lucky Daye Mejor actuación rap melódico: Hurricane - Kanye West con The Weeknd y Lil Baby

Hurricane - Kanye West con The Weeknd y Lil Baby Mejor actuación rap: Family Ties - Baby Keem con Kendrick Lamar

Family Ties - Baby Keem con Kendrick Lamar Mejor canción rap: Jail, Dwayne Abernathy, Jr., Shawn Carter, Raul Cubina, Michael Dean, Charles M. Njapa, Sean Solymar, Kanye West y Mark Williams, compositores (Kanye West con Jay-Z)

Jail, Dwayne Abernathy, Jr., Shawn Carter, Raul Cubina, Michael Dean, Charles M. Njapa, Sean Solymar, Kanye West y Mark Williams, compositores (Kanye West con Jay-Z) Mejor álbum rap : Call Me if You Get Lost - Tyler, the Creator

: Call Me if You Get Lost - Tyler, the Creator Mejor actuación country duo/grupal: Younger Me - Brothers Osborne

Younger Me - Brothers Osborne Mejor canción country: Cold - Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon and Chris Stapleton, compositores (Chris Stapleton)

Cold - Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon and Chris Stapleton, compositores (Chris Stapleton) Mejor álbum new age : Divine Tides - Stewart Copeland and Ricky Kej

: Divine Tides - Stewart Copeland and Ricky Kej Mejor solo de jazz improvisado: Humpty Dumpty (Set 2) - Chick Corea

Humpty Dumpty (Set 2) - Chick Corea Mejor álbum de jazz vocal: Songwrights Apothecary Lab - Esperanza Spalding

Songwrights Apothecary Lab - Esperanza Spalding Mejor álbum de jazz instrumental: Skyline - Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba

Skyline - Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba Mejor álbum de un conjunto grande de jazz: For Jimmy, Wes and Oliver - Christian McBride Big Band

For Jimmy, Wes and Oliver - Christian McBride Big Band Mejor álbum de latin jazz: Mirror Mirror - Eliane Elias With Chick Corea y Chucho Valdés

Mirror Mirror - Eliane Elias With Chick Corea y Chucho Valdés Mejor actuación/canción gospel: Never Lost - CeCe Winans

Never Lost - CeCe Winans Mejor actuación/canción de música cristiana contemporánea: Believe for It - CeCe Winans; Dwan Hill, Kyle Lee, CeCe Winans y Mitch Wong, compositores

Believe for It - CeCe Winans; Dwan Hill, Kyle Lee, CeCe Winans y Mitch Wong, compositores Mejor álbum gospel: Believe for It - CeCe Winans

Believe for It - CeCe Winans Mejor álbum de música cristiana contemporánea: Old Church Basement - Elevation Worship y Maverick City Music

Old Church Basement - Elevation Worship y Maverick City Music Mejor álbum de raíces gospel: My Savior - Carrie Underwood

Getty Images Jon Batiste estaba nominado en 11 categorías.

Mejor actuación de raíces estadounidenses: Cry - Jon Batiste

Cry - Jon Batiste Mejor canción de raíces estadounidenses: Cry - Jon Batiste y Steve McEwan, compositores (Jon Batiste)

Cry - Jon Batiste y Steve McEwan, compositores (Jon Batiste) Mejor álbum de americana: Native Sons - Los Lobos

Al igual que en la ceremonia de los Oscar del pasado domingo, en los Grammy también ha habido un espacio dedicado a Ucrania.

En esta ocasión ha venido de la mano del propio presidente ucraniano.

Getty Images El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirige a la audiencia de los Grammy en un video grabado emitido durante la ceremonia.

En un video grabado, Volodymyr Zelensky se ha dirigido a la audiencia y le ha solicitado que apoye a su país en la guerra desatada tras la invasión de Rusia el 24 de febrero.

"¿Qué es lo más opuesto a la música?", dijo Zelensky. "El silencio de las ciudades en ruinas y de las personas asesinadas".

A su emotivo mensaje le ha seguido una actuación del pianista John Legend, acompañado de las palabras de la poeta, dramaturga y periodista ucraniana Lyuba Yakimchuk.