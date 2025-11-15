Gotero, el toro que escapó del matadero y ahora vive en un refugio de perros

Gotero es un toro de dos años cuya vida dio un giro inesperado. Su dueña, la veterinaria Melisa Álvarez Espinoza, lo rescató cuando tenía apenas cuatro meses, antes de que fuera vendido y enviado a un matadero.

“Cuando los iban a mandar a subasta me dio muchísima lástima, porque él era muy chiquitito, no crecía ni engordaba. Entonces decidí comprarlo para que no lo mataran”, contó Álvarez.

Según describe su dueña, Gotero es inquieto y travieso: “Se lleva todas las cercas”, dice entre risas.

La mayor parte de su vida la ha pasado en un refugio para perros, primero en Rancho Redondo y ahora en San Luis de Santo Domingo de Heredia. Su presencia ahí llama la atención de quienes lo ven.

“A veces la gente se sorprende por cómo se comporta. No quiere estar abajo, le encanta quedarse aquí viendo por el portón. Yo creo que él cree que es un perro. Nunca había visto un toro que disfruta ver quién pasa. Incluso se asoma por la ventana de mi cuarto y se queda ahí. Le gusta estar donde está la gente”, relató su propietaria.

​