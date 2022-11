Gonín y Angie Valverde liman asperezas tras polémica en medio de Teletón

Los cantantes nacionales Angie Valverde y Gonín limaron asperezas luego de que cada uno expusiera su pensamiento sobre la Teletón 2022.



Gonín expresó su enojo con la organización por el trato que recibió en temas como comida, camerino y atrasos: todo esto provocó que el artista dejara plantado a su público, ya que no se presentó.

“Yo quería cantar ‘Playa, montaña y sol’, pero no me dieron un espacio solo, me dijeron que tenía que cantar con otro cantante y otra canción, no me permitieron cantar lo que yo quería, no me dieron el espacio solo, como sí se lo dieron a muchos.

“No es justo que los internacionales tengan un mejor trato y les den más espacio en Teletón. En mi caso, pasaron tres horas y yo no había cantado, fue cuando consideré retirarme, es una falta de respeto, hubo muy mala organización y siento que tenía que decirlo”, explicó el artista a Teletica.com.

Tras las palabras del Gonín, Angie Valverde, exparticipante de “Tu Cara me Suena”, manifestó en sus redes que no estaba de acuerdo con él.

“Las presentaciones son benéficas, si usted es muy diva o divo y quiere camerino, comida y guardaespaldas, páguelo. Comida sí había, era para el equipo que iba a estar trabajando 27 horas, no tiene sentido pedir comida o resentirse por no tenerla, si usted va a estar cinco minutos en pantalla.

“Yo hablo desde mi perspectiva, he recibido muchos ataques en redes, pero el hecho de que tengamos puntos de vista diferentes no hay por qué atacarnos, la pelea en redes es absurda, al final se logró lo principal, que era la máquina para el Hospital de Niños”, posteó.

Entrevista completa:





Sin embargo, durante la tarde de este lunes, la cantante del grupo “Los Plancharanga” le bajó el tono a sus palabras y destacó que Gonín es un gran artista.

“Aprendí que, a veces, es mejor actuar y ayudar sin decir nada, a veces nos encendemos y decimos lo que pensamos y eso nos mete en situaciones complicadas como en la que me vi yo, como dice el dicho: ‘Cada sapo muere estripado’, pero nunca ha sido una mala intención.

“De hecho, cuando Gonín estuvo en ‘Tu Cara me Suena’ yo decía que era mi gallo, con Tapón tengo una súper amistad, no fue algo de índole personal, son cosas que pasan. En general, todo pura vida y paz, todo bien.

“Sé que Gonín es un artista de música urbana, tiene muchos seguidores y le pasa las mías, es higadoso igual que yo, y sé que eso nos ha jugado muchas malas pasadas”, explicó Valverde.

Gonín recibió de forma positiva las palabras de su colega y dijo que “no ha pasado nada”.

“Si ella no quiere pelear, yo menos. Fue más que todo por defender al artista nacional, pero buena vibra, yo le deseo lo mejor a ella, sí acepto que uno hace cosas sin pensar; pero, en mi caso, pensé mucho en publicar y cumplir mi objetivo, pero yo por eso no le respondí a ella nada, entonces mejor me quedé callado, no ha pasado nada”, agregó.

Teletón se disculpa

Por su parte, la organización de Teletón aseguró que la comida y el trato fue el mismo para artistas nacionales como internacionales. “En efecto, hubo un atraso, pero este se debió a una gran afluencia de donativos y esto afectó los tiempos de desarrollo planeados, pedimos las disculpas del caso”.