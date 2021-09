Gonín regresa este domingo a TCMS: "Solo quiero disfrutarlo"

El ganador de la temporada anterior de Tu Cara me Suena (TCMS), Esteban Gómez, conocido como Gonín, regresará este domingo al escenario del programa.

"Me siento muy emocionado y muy, pero muy feliz, no solo de volver al escenario de Tu Cara me Suena, sino de volver a ver a ese montón de personas lindas del canal, gente de cámaras, vestuario, pelucas, maquillajes... En realidad son personas muy especiales y tengo muchas ganas de volver a verlos y, obviamente, muy feliz de volver al escenario, esa emoción de estar ahí", dijo el artista a Teletica.com.

Este medio le consultó a Gonín si siente una presión especial por dar un excelente show, ya que fue el ganador de la edición pasada.

"En realidad no siento presión, solo quiero disfrutarlo. No me van a calificar ni nada, en realidad me siento muy relajado y espero hacerlo bien y que a la gente le guste", respondió.

El cantante imitará a Rosario Montes de "Pasión de Gavilanes".

"Vamos a ver cómo me veo así todo sexy, pero lo importante es que la gente se ría y ojalá que lo haga mejor que el año pasado", comentó entre risas.

¿Cómo ve a los participantes de esta temporada?

"A los chicos de esta temporada los veo excelente. Hay mucho talento, se demuestra una vez más: en Costa Rica hay muchísimo talento y me siento muy feliz, de verdad, de que haya empezado otra vez la temporada y verlos a ellos. Los veo disfrutando mucho y eso es lo importante, así que los felicito y a pasarlo bien con ellos", dijo el cantante nacional.

El autor de "Hablo como tico" agradeció por la invitación al formato de Teletica. No se lo puede perder este domingo a las 8 p. m. por Canal 7.