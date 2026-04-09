Gondwana llega a la Zona de los Santos para celebrar a los ticos de Santo Remedio

La banda chilena Gondwana se presentará por primera vez en la Zona de los Santos como parte del aniversario número ocho de la agrupación costarricense Santo Remedio.

El evento se realizará el sábado 25 de abril, a partir de las 2 p. m., en El Guayabal, Santa María de Dota, en una jornada que reunirá a artistas nacionales e internacionales.

Hasta el momento se ha vendido el 80% de las entradas, dejando en claro que en Los Santos, la escena alternativa late con fuerza.

Gondwana llegará con un repertorio cargado de clásicos del reggae en español, liderando un cartel que también celebra el crecimiento de Santo Remedio dentro de la escena local.





Además de los internacionales y los homenajeados, tocarán los nacionales de Mentados y La Milixia.

No apto para consumo. Los Rivertons y Selecta Marcus completan una alineación de primer nivel.

La producción está a cargo de House of Artists y las entradas están disponibles en eticket.cr. El evento es para mayores de 15 años.