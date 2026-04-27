¿Gloria Trevi regresará a Costa Rica este año? Todo apunta a que sí

La cantante mexicana Gloria Trevi está nuevamente en la agenda de espectáculos en Costa Rica, tras recibir la autorización del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para la realización del evento Gloria Trevi 2026, previsto para el 3 de octubre en Parque Viva.

Aunque el concierto aún no ha sido confirmado oficialmente por la producción, la aprobación de permisos y la venta autorizada de entradas han reactivado la expectativa sobre el regreso de la artista al país.

De acuerdo con la resolución del MEIC, la empresa productora del evento fue autorizada para la venta de 16.907 entradas, las cuales solo podrán comercializarse a través de la tiquetera eticket.cr y los canales registrados por el Banco BAC San José, entidad encargada de la adquirencia.

Michael Rubí: de la pista del Marco Picado a compartir escena con Gloria Trevi

Si se confirma el espectáculo, el bailarín tico y quien ha participado en formatos como Dancing with the Stars y Mira quién baila, Michael Rubí, se presentará en el escenario junto a la intérprete de Todos me miran.

Hace unos meses, Rubí conversó con Teletica.com e indicó que la mexicana llevaría su gira a Latinoamérica y que, si llegaba a Costa Rica, le generaba mucha emoción presentarse en su tierra como parte del equipo de bailarines de la artista.

Por ahora, el concierto se mantiene como un evento autorizado, pero pendiente de confirmación oficial por parte de la productora.